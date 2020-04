Tamponi agli sportivi? I calciatori non vogliono essere privilegiati

La Spezia - L'architrave che regge il protocollo medico per tornare al calcio professionistico è proprio quello. Poter disporre di una quantità importante di test, tamponi e sierologici, da fare ai tesserati: calciatori, dirigenti, accompagnatori, arbitri e addetti ai lavori vari. Questo l'unico modo per tenere il virus fuori dal "gruppo squadra" e preservarlo da ogni possibilità di contagio. Oltre alla questione puramente tecnica - garantire un rifornimento ad ogni club - l'Assocalciatori ne pone uno di natura morale: non aggiungere un'ulteriore etichetta di privilegio ad una categoria considerata al di sopra delle preoccupazioni del normale cittadino.

Concetto espresso dal Damiano Tommasi, presidente AIC: "Da parte dei calciatori la richiesta che è stata fatta è quella di far ripartire il calcio quando tutti i cittadini potranno disporre di tamponi e test, non ci deve essere una corsia preferenziale per la categoria. Questo non certo per immagine ma per responsabilità etica: molti calciatori sono risultati positivi e molti hanno familiari e amici malati in attesa dei tamponi; i calciatori non vogliono essere fuori dal contesto del Paese”.