La Spezia - Tampone negativo per Giulio Maggiore il quale al termine della quarantena obbligatoria si lascia dunque alle spalle la spiacevole esperienza del Covid-19 che lo ha tenuto lontano dalla squadra dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. "Nei prossimi giorni - si legge in una nota dello Spezia - dovrà sostenere le visite mediche di rito, seguite da una ripresa graduale monitorata per poter rientrare in gruppo".