Tampone negativo, Cristiano Ronaldo a disposizione di Pirlo per Spezia-Juventus

La Spezia - "Cristiano Ronaldo ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid 19. L'esame ha dato esito negativo. Il giocatore dopo 19 giorni è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare". Tramite il proprio sito la Juventus ha appena ufficializzato l'esito del risultato che dunque consente al giocatore portoghese di tornare già a disposizione di Pirlo per la partita di domenica contro lo Spezia.

L'attaccante era risultato positivo il 13 ottobre ed era rimasto in isolamento nella sua abitazione dove ha sempre continuato ad allenarsi.