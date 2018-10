Tacopina esonera Vecchi e sceglie Walter Zenga

La Spezia - Avvicendamento nella settimana della sosta in una delle panchine della serie B. Il Venezia ha infatti deciso di sollevare dall’incarico di allenatore della prima squadra Stefano Vecchi. La società ringrazia l'ex tecnico della Primavera dell'Inter e il suo staff per la dedizione, l’impegno e la serietà che hanno dimostrato in questi mesi e augura loro ogni successo in futuro. Il sostituto è Walter Zenga che verrà presentato dal presidente Joe Tacopina sabato 13 ottobre alle 11.30 presso lo Store del Club ad M9 (via Poerio 24 a Mestre).