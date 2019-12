Tacopina: "Un pari che suona come uan sconfitta"

La Spezia - Sperava di festeggiare il centenario del club con una vittoria mister Joe Tacopina ma si deve accontentare di un pari pur in presenza di un buon Venezia. Nel dopo partita del "Penzo" l'avvocato newyorkese proprietario del club lagunare ammette di cercare soci anche in funzione del nuovo stadio che rincorre fin dal suo arrivo con un progetto omnicomprensivo, compreso di aree commerciali e strutture alberghiere. Ma quando si parla di calcio lo fa all'americana, senza mezze misure: "Il Venezia gioca bene ma oggi il risultato suona come una sconfitta. Abbiamo una squadra giovane che ha bisogno della propria gente e quindi sono d'accordo con l'invito di Dionisi di sostenere questi ragazzi. Oggi non c’erano acqua alta, uragani o neve e pertanto non c’erano scuse per non essere presenti e invece lo stadio era mezzo vuoto. Eppure abbiamo fatto tanto in questi cinque anni".