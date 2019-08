Tabelle di lavoro personalizzate per Bidaoui e Mastinu

La Spezia - Nuova seduta di allenamento sui terreni di Follo, con fischio d'inizio previsto per le 17 per gli aquilotti. Ieri la ripresa della preparazione: il tecnico Vincenzo Italiano ha parlato alla squadra per poi iniziare il lavoro sul terreno del campo principale, svolgendo in primis un'attivazione tecnica sia a secco che utilizzando la sfera, proseguendo poi con esercitazioni finalizzate al possesso palla ed alle conclusioni a rete. Infine, chiusura anticipata della seduta per i titolari della sfida con il Cittadella di sabato scorso, mentre il resto degli uomini di mister Italiano è stato impegnato in un'intensa partitella. Proseguono a ritmo serrato le tabelle di lavoro di Bidaoui e Mastinu, lavoro dedicato invece per Acampora.