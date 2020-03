TROVARE LA CONCENTRAZIONE IN MEZZO AI DUBBI DEL CALCIO

La Spezia - JUVE STABIA-SPEZIA



JUVE STABIA (4-3-1-2)

Provedel; Fazio, Allievi, Troest, Ricci; Calvano, Calò, Buchel; Di Mariano, Forte, Canotto. A disp. Russo, Polverino, Melara, Rossi, Di Gennaro, Bifulco, Izco, Todisco, Cisse, Mastalli, Vitiello.

All. Fabio Caserta



SPEZIA (4-3-3)

Scuffet; Ferrer, Erlic, Capradossi, Marchizza; Bartolomei; Ricci M., Maggiore; Ricci F., Nzola, Gyasi. A disp. Krapikas, Desjardins, Vignali, Ramos, Acampora, Mora, Di Gaudio, Galabinov, Mastinu, Gudjohnsen, Terzi, Bidaoui.

All. Vincenzo Italiano





Arbitro: Gianluca Aureliano (Bologna)

Assistenti: Andrea Zingarelli (Siena), Andrea Capone (Palermo)

Quarto ufficiale: Daniele Rutella (Enna)



Angoli: 0-1



Pre partita

Appesi ai notiziari, con i borsoni già pronti ma l'impossibilità di concentrarsi. Come mercoledì scorso, quando il primo decreto del governo per contenere l'infezione da coronavirus aveva lasciato socchiusi i cancelli dello stadio "Alberto Picco", ultimo a ospitare il calcio con il pubblico prima del bando. Così lo Spezia deve tentare di scacciare l'incertezza anche oggi. Arrivato a Castellammare di Stabia ieri sera dopo un viaggio su un treno veloce Italo fino a Napoli e poi il passaggio in pullman fino all'albergo sede del ritiro. A due ore dal via calciatori e dirigenti con telefonini e tablet collegati alla diretta di Ferrara per vedere se Spal-Parma si sarebbe in effetti giocata o no dopo che il ministro dello sport Spadafora si era accodato al presidente AIC Tommasi sull'ipotesi di fermare tutto. Alle 13.45 al Tardini scatta il fischio d'inizio mentre gli aquilotti stanno per raggiungere il Menti, cambiarsi e uscire per il riscaldamento. Comunque vada, non è una domenica normale. Il resto della serie B ha giocato ieri, senza invece dover convivere con queste esitazioni.



ore 14.25 - Vincenzo Italiano si è giocato un corposo turn over nel turno infrasettimanale contro il Pescara e ora pesca tra i più freschi. Dentro allora Ferrer, Capradossi, Bartolomei, Federico Ricci e Nzola. Stakanovista di questo periodo rimane Gyasi, che è anche il bomber del 2020. Solito 4-3-3 per affrontare la Juve Stabia di Fabio Caserta che deve rinunciare a sei uomini tra squalificati e infortunati. Dentro il centrale Allievi (solo 4 presenze in stagione), in mezzo ci sono Calvano e Buchel. Le ali Canotto e Di Mariano a sostegno dell'ex Francesco Forte, bomber della squadra.



PRIMO TEMPO

L'inizio è frenetico sul sintetico del Menti, con la palla che schizza tra le gambe dei giocatori e gli stinchi che ne toccano più dei piedi. Squadre a specchio con il 4-3-3 e i duelli singoli che promettono di essere la chiave di questa partita.