Svincolo d'autorità dal Trapani, poi Nzola tornerà in aquilotto

La Spezia - Si attende lo svincolo d'autorità per inattività della società, poi lo Spezia metterà nero su bianco con M'Bala Nzola. L'attaccante sarà il vero ultimo acquisto del mercato invernale. Chiusi i play off vittoriosi con gli aquilotti, il francese è andato in vacanza come i suoi colleghi senza mai passare da Trapani. Non ha infatti partecipato all'effimero raduno di inizio stagione dei siciliani, che ora aspettano solo l'ufficiale estromissione dal campionato dopo non essersi presentati a tre partite di fila per problemi organizzativi. Il calciatore è fermo ormai fermo da un mese e mezzo e ci vorrà qualche tempo per portarlo alla forma migliore.