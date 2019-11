Sveinn Gudjohnsen sfiderà l'Italia con l'Islanda under 21

La Spezia - Nuove convocazioni in nazionale per i talenti di casa Spezia, con le chiamate della nazionale islandese e di quella lituana rispettivamente per Sveinn Aron Gudjohnsen e Titas Krapikas.

L'attaccante islandese sarà impegnato nell'importante sfida contro i pari età italiani, valida per le qualificazioni agli Europei Under 21, in programma il 16 novembre alle 18:30 sul terreno del "Mazza" di Ferrara e raggiungerà il ritiro della propria nazionale il 13 novembre, per poi tornare a disposizione di mister Italiano il 17.

Titas Krapikas, portiere lituano classe 1999, è invece stato convocato nella selezione Under 21 lituana di cui è anche capitano, per la gara di qualificazione agli Europei Under 21 contro la Croazia, in programma il 14 novembre alle 17:30 a Vilnius, con il numero 12 spezzino che tornerà in riva al Golfo dei Poeti all'indomani dell'impegno internazionale.