Super Lanzoni, Volley Laghezza torna dall'Umbria con un punto

La Spezia - JOBITALIA CITTA’ DI CASTELLO–LAGHEZZA SP 3-2

Set: 25-21 / 13-25 / 20-25 / 25-17 / 16-14



JOBITALIA CITTA’ DI CASTELLO: Giglio 1, Franceschini 13, Zangarelli 11, Marino 8, Cipriani 30, Valenti 2, Cherubini 8, Cesari e Cioffi liberi; n.e. Marini, Pitocchi, Camilletti, Celestini, Montacci. All. Bartolini.

VOLLEY LAGHEZZA SPEZIA: Martinelli 5, Lanzoni 32, Calosi 1, Nannini 6, De Rosa 6, Lambruschi 0, Cerquetti 9, Facchini 3, Tagliatti 6, Ruiu 0, Briata libero; n.e. Figini e Fregoso.

Arbitri: Pasquali ed Erman.



Difficile valutare il punto colto dal Volley Laghezza Spezia in quel di Città di Castello, indubbiamente fa classifica, ma è stato preso contro un Jobitalia dietro agli spezzini in graduatoria (che così peraltro si avvicina). Ad ogni modo biancazzurri tuttora fuori dalla zona-retrocessione.

Al “Joan” Laghezza con Martinelli ad alzare e un Lanzoni gran “top scorer” in diagonale, dove fugacemente è apparso pure Calosi, Nannini brevemente rimpiazzato da Lambruschi e De Rosa al centro; di banda Cerquetti e Facchini...quest’ultimo parzialmente rilevato da Tagliatti, Ruiu ha dato un po’ il cambio a Facchini e Tagliatti stessi, Moscarella a De Rosa. Libero Ruiu.



Questa infine la classifica, nel Girone D della Serie B maschile nazionale di pallavolo, dopo 11 giornate: Sama Portomaggiore Fe punti 31, Geetit Bologna 27, Ermgroup San Giustino Pg 25, Arno Pisa 24, Sir Safety Monini Spoleto 23, Trading Zephyr 21, Querzoli Forlì 20, Krifi Caffè 4 Torri Ferrara e Lupiestintori Pontedera 14, Volley Laghezza La Spezia 12, Titan Services San Marino 9, Jobitalia Città di Castello Pg 5, Energiafluida Cesena 4, Monteluce Promovideo Perugia 2. Le prime due ai playoff e le ultime quattro in Serie C.