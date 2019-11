Sulla Playstation i più forti sono Maggiore e Matteo

La Spezia - I videogiocatori scommettano sui piedi buoni dei giovani di centrocampo. I creatori di Pro Evolution Soccer attribuiscono a Maggiore e Matteo i punteggi più alti di tutta la rosa aquilotta nell'edizione 2020 del loro gioco. La prima con la serie B ufficiale tra le opzioni contemplate: nomi dei giocatori corretti e maglie da gioco che sono la riproduzione fedele di quelle utilizzate davvero nei sabati di calcio reale. Gli stadi no, quelli sono standard e non potrete godere dell'asimmetrica conformazione dell'Alberto Picco nel virtuale. Ma il resto è davvero puntualmente riprodotto come da precisi accordi presi con la Lega B e i singoli club. Tanto che lo Spezia, che ha trovato lo sponsor di maglia solo dopo il lancio della patch cadetta, ora attende l'aggiornamento per far campeggiare "TEN" sull'elegante gessato creato da Acerbis.

Curioso poi andare ad analizzare quali caratteristiche siano state attribuite agli elementi dello spogliatoio. Una profilazione che la Konami genera grazie a consulenti italiani che conoscono bene il campionato di riferimento. I singoli calciatori partono con alcuni valori (espressi in centesimi) divisi in aree: difesa, attacco, fisico, dribbling, passaggio e portiere. Numeri destinati a crescere man mano che il calciatore progredisce, entra in forma e migliora. Nello Spezia brillano come detto Giulio Maggiore e Matteo Ricci che raggiungono una valore generale pari ad 85. Lo spezzino se la cava nello stop e nel passaggio, così come nella resistenza; il compagno un asso nel lancio lungo e nella gestione del pallone nello stretto. Dopotutto abbastanza realistico.



I giapponesi puntano anche su Delano Burgzorg, che si sviluppa fino a toccare un punteggio di 84 dal modesto 68 di partenza. Esplosivo nel "comportamento offensivo", nel dribbling e nella velocità. Qui c'è da fidarsi, perché ancora l'olandese è tutto da scoprire. Tra i giovani un po' sottovalutato Riccardo Marchizza - solo 82 per un nazionale under 21 - mentre elevazione, velocità e contrasto fanno la fortuna di Elio Capradossi e del suo 84. Così così DJ Buffonge che arriva fino ad 80, superato da Tobias Reinhart, argentino che gioca in primavera ma che promette di diventare forte quando Bidaoui nel videogioco. La disfida dei portieri è stravinta da Simone Scuffet che con 83 supera di nove punti Krapikas grazie ad un valore altissimo alla voce "riflessi".

Vengono accreditati dell'etichetta di "leader" sia Claudio Terzi che Paolo Bartolomei, mentre Luca Mora è uno "spirito combattivo". Cosa significhi a livello di gioco lo lasciamo a chi ne ha esperienza, ma in effetti non si può negare attinenza con quanto si veda in campo nel mondo reale. Se volete dribblare tutti, Federico Ricci è l'uomo che fa per voi così come Soufiane Bidaoui. I velocisti sono invece Antonino Ragusa e Emmanuel Gyasi. Per i gol, imprescindibile Andrej Galabinov, con il suo 93 di contatto fisico e 89 di colpo di testa, ma vale la pena dare una chance a Sveinn Gudjohnsen e alla sua capacità di essere "fulcro del gioco".