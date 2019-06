Suliauskas e Kibildis, la Tarros riparte dai due lituani

La Spezia - Augustas Suliauskas e Darius Kibildis, il devastante duo lituano che tanto ha contribuito alla promozione della Tarros, resta in riva al Golfo anche per la prossima stagione. Con reciproca stima e soddisfazione, la società bianconera ed i due giocatori hanno deciso di comune accordo e con grande gioia di continuare il proprio percorso insieme. Un percorso che, finalmente, vedrà la Tarros calcare i parquet della serie C Gold.



Augustas Suliauskas, play classe 1995, con esperienza nella serie A2 lituana e nell'under 18 del suo Paese, era stato, nello scorso giugno, il primo nuovo acquisto della Tarros. Dopo poco, ad inizio luglio 2018, era arrivato alla Spezia anche il connazionale Darius Kibildis, guardia classe 1992, anch'egli con un passato nella A2 lituana ed anche una esperienza come compagno di squadra di Augustas. Lo scorso anno la Tarros li aveva uniti di nuovo e continuerà a farlo anche per la prossima stagione.



"Siamo molto felici che entrambi i ragazzi abbiamo deciso di rimanere, questa è la migliore prova che con noi si sono trovati bene e la cosa è assolutamente reciproca - afferma il Direttore sportivo dello Spezia Basket Club Tarros Maurizio Caluri - Credevamo molto in questi due giovani quando un anno fa abbiamo lavorato per far loro vestire la nostra maglia e ci hanno completamente ripagato della fiducia. La C Gold è un obiettivo per il quale abbiamo lavorato tanto, per anni, ma è una tappa, non certo un traguardo. Il progetto Tarros va avanti e vogliamo che vada avanti quanto piu possibile nel segno della continuità. C'è un progetto che portiamo avanti da tre anni e che ci ha portato, con il lavoro, l'impegno e la programmazione, a raggiungere la promozione, ora vogliamo andare avanti e continuare il cammino sulla solita strada. Il progetto Tarros va avanti, sempre credendo sulla crescita dei giovani e sulla valorizzazione anche dei talenti locali".