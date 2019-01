Subito sorpresa in serie B, la Salernitana batte la capolista

La Spezia - Parte forte il Palermo che al 2' sfiora subito la rete con Trajkovski che da sinistra in area impegna severamente Micai, ma il portiere granata non si fa trovare impreparato.

Al 17' i rosanero sbloccano il match: cross basso da destra di Haas per Jajalo che con una conclusione di piatto infila Micai. Al 40' la prima vera occasione per la Salernitana con una conclusione di prima intenzione di Jallow che trova prontissimo Brignoli, autore di una grande respinta. E’ il preludio al gol che arriva un minuto dopo grazie a un destro dall’interno dell’area di Anderson che non da’ scampo al portiere rosanero; primo centro stagionale per il brasiliano. Nella ripresa al 10' bella progressione di Moreo che ruba palla a Perticone, avanza da sinistra, mette in mezzo per Falletti anticipato per un soffio in angolo da Gigliotti. Al 36' vicina al gol la Salernitana con una conclusione a giro di Jallow che deviata finisce per un soffio sopra la traversa; sul conseguente calcio d’angolo salvataggio sula linea di Accardi. Al 37' la risposta del Palermo con Puscas che serve in verticale Rispoli, il difensore conclude a rete debolmente ignorando Faletti che sarebbe stato solo davanti al portiere. Al 48' il gol partita della Salernitana: Di Tacchio avanza in velocita’, al limite dell’area serve Casasola che con un diagonale chirurgico infila Brignoli.