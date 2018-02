Subito podio per la Nippo al tour "La Provence"

Il romeno Eduard Grosu è il migliore degli orange-blu.

La Spezia - Pronti, partenza, podio. La 'Nippo Fini Fantini Europa Ovini' centra la seconda posizione nella prima tappa in linea al tour "La Provence". Dopo essere risultato il migliore dei suoi al crono-prologo di sabato, ieri nella prima tappa in linea della corsa francese Eduard Grosu conquista un ottimo secondo posto di potenza e abilità in una volata molto tecnica e lunga. Inizia con un ottimo podio il cammino verso la vittoria degli #OrangeBlue. Nel week-end le ultime due tappe mentre in Italia il team sarà impegnato anche al Trofeo Laigueglia.



Una tappa di 184km che si è chiusa con un finale per ruote veloci e abili nel “guidare” la bicicletta con curve da affrontare in velocità. Vince il classe 92 francese Christophe Laporte del team Cofidis, secondo sul traguardo è il suo coetaneo Eduard Grosu che conquista un ottimo podio al termine della lunga volata. Il velocista rumeno in forza al team Nippo Vini Fantini Europa Ovini sin dalla nascita del progetto italo-giapponese, ha voglia di raccogliere i frutti del duro lavoro svolto durante l’inverno: “Ringrazio tutti i miei compagni che oggi hanno corso per farmi arrivare nelle migliori condizioni a giocarmi il finale. I Cofidis sono stati bravi a gestire le ultime curve, ma io ero lì, sento un’ottima condizione e gamba e so di essermi allenato molto bene durante l’inverno. Per questo il podio odierno è il mio punto di partenza che mi spinge a continuare su questa strada. Domenica c’è un altro arrivo che mi si addice ci riproveremo.”