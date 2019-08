Subito fermati dal Giudice Sportivo gli ex Da Cruz e Sciaudone

La Spezia - Prime decisioni per il Giudice Sportivo della serie B chiamato a dire la sua dopo le partite della prima giornata. Fra i primi squalificati di stagione ci sono anche due ex aquilotti: uno è Alessio Da Cruz, attaccante dell'Ascoli, che dovrà stare fermo due giornate "per avere, al 46° del secondo tempo, a giuoco fermo, spinto con veemenza un calciatore avversario rivolgendogli, inoltre, un epiteto insultante". Soltanto una giornata invece per Daniele Sciaudone, oggi in forza al Cosenza: per lui doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Una giornata anche per il trapanese Scognamillo.