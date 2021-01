Su Mora c'è ancora la Spal, il Lecce chiede informazioni su Bartolomei

La Spezia - Due bandiere, due indimenticabili della maglia bianca. Per Luca Mora e Paolo Bartolomei la cessione è ormai solo questione di tempo. Sul barbuto mancino torna a farsi sentire l'interesse della Spal, squadra di cui è già stato vicecapitano ed in cui è stimato da tutti a partire dal presidente Mattioli. Non ultimo poi da Pasquale Marino, che lo aveva messo in lista già a settembre. Su Bartolomei invece, scrive gianlucadimarzio.com, ci sarebbe il Lecce tra i club maggiormente interessati.