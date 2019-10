Studenti universitari al Picco a prezzi stracciati

La Spezia - Presentata questa mattina a Palazzo Civico una nuova convenzione rivolta agli studenti universitari promossa da Comune della Spezia, Spezia Calcio e Centro universitario sportivo di Genova. La convenzione formalizzata questa mattina si inserisce in un percorso volto all'integrazione e all'aiuto degli studenti fuori sede che devono sostenere molte spese considerevoli per vitto e alloggio e per questo motivo spesso sono costretti a rinunciare a vivere la città partecipando ad eventi culturali, ricreativi, sportivi o di puro svago, che sono invece importantissimi per integrarsi e vivere in una comunità.

Questo nuovo accordo tra università e Spezia Calcio darà la possibilità agli studenti Universitari di poter accedere allo stadio "Picco" ad una tariffa super agevolata rivolta ai ragazzi universitari possessori di CUS Card che consentirà di accedere alla cifra di 5 euro nel settore distinti rispetto al valore intero di 25 euro. Lo Spezia Calcio metterà a disposizione cento posti per universitari al di sotto dei 28 anni, in possesso della Cuscard. Una convenzione che partirà in occasione della gara Spezia-Frosinone in programma domenica 24 novembre alle ore 21 e terminerà con la fine del campionato di serie B 19/20.



Questa nuova idea si pone l'obbiettivo di offrire agli studenti universitari un' ulteriore importante agevolazione, soddisfacendo un bisogno molto sentito soprattutto per i ragazzi universitari 'fuori sede'. Non si tratta solo di proporre uno sconto fine a sé stesso, ma di mettere a disposizione dei ragazzi un'area dello stadio in cui l'evento sportivo possa essere vissuto anche come momento di socializzazione e interazione. L'Università di Genova è infatti una delle Università con il maggior numero di 'fuori sede', molti dei quali studiano proprio al Polo Marconi" della Spezia. "Abbiamo colto subito la proposta e ci spiace che non sia partita da noi. Abbiamo una responsabilità, quella di mantenere in città standard elevati. Vorrei fosse solo l’inizio per una partnership che coinvolga sempre di più i giovani universitari con il pianeta Spezia. Già durante l’anno penseremo ad altre formule come tirocini per ragazzi che frequentano fisioterapia”, ha spiegato Mauro Ferrara, responsabile organizzazione dello Spezia Calio. Già responsabile delle strutture di Milanello e Appiano Gentile, per Milan ed Inter, è partito dall’esperienza del CUS di Milano. Ferrara sa insomma di cosa parla: “La dimensione permette di poter creare un servizio molto più sofisticato e di maggior qualità. Penso che tutte le istituzioni hanno l’obbligo per creare dei veicoli per formare persone che possono migliorare il territorio. Qui si possono offrire delle esperienze valide dal punto di vista qualitativo”.



"E’ una convenzione che allarga i nostri orizzonti. Una piccola comunità che entra nella grande comunità cittadina. I cento posti destinati agli universitari a prezzo agevolato è un primo passo: 5 euro anziché 25. Non si partirà domani per questioni tecniche ma il 24 novembre con Spezia-Frosinone", ha aggiunto Lorenzo Ferretti, responsabile marketing. Il CUS Genova raccoglierà le domande degli studenti, controllando l'effettiva iscrizione all'università e trasmetterà il file alla biglietteria dello Spezia che sarà l'unico punto vendita abilitato all'emissione del biglietto scontato. Gli studenti indicati nella lista inviata da CUS Genova dovranno recarsi il giorno della gara presso il botteghino accrediti per l'emissione e il ritiro del tagliando scontato presentando la propria CUS Card. La trasmissione del file avverrà entro i due giorni antecedenti alla partita.

Non si tratta dell'unica convenzione attiva. La giunta comunale ha, infatti, deliberato agevolazioni per i musei e i teatri quali l'entrata gratuita aí musei civici e per la partecipazione agli spettacoli del Teatro Civico, secondo le tariffe agevolate riservate agli studenti delle scuole secondarie. Il CUS Genova ha per scopo statutario l'esercizio dell'attività sportiva nella quale sono attualmente impegnati circa 8000 atleti suddivisi nelle varie discipline e 6mila universitari che frequentano i nostri impianti e praticano le nostre attività. "E’ un modo per accogliere i tanti ragazzi che vengono da fuori insieme agli ingressi nei teatri, nei musei civici. A breve ci sarà l’inaugurazione dell’anno accademico e della nuova sede - conclude l'assessore Genziana Giacomelli - Grazie allo Spezia Calcio e al CUS, potremo avviare altre collaborazioni per altri spazi comunali come ad esempio le biblioteche.