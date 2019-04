Studenti spezzini vincono tre finali su quattro nel basket 3x3

La Spezia - Giornata ricca di soddisfazioni quella vissuta a Loano nell'ambito della fase regionale studentesca di basket a 3x3 per le categorie cadetti/e (scuola media) e allievi /e (superiori).

Gli istituti dello spezzino infatti hanno vinto in tre delle quattro finali aggiudicandosi le fasi nazionali con l'Isa 1 Piaget/Alfieri per la categoria cadetti mentre negli allievi/e il liceo Parentucelli e il liceo Pacinotti hanno dominato la manifestazione arrivando entrambe alle due finali a vantaggio dei sarzanesi quella maschile e del Pacinotti quella femminile.

La giornata degli spezzini era iniziata all'alba per il non facile trasferimento nel savonese dove poi venivano suddivisi le superiori nella palestra dell'istituto Falcone mentre le medie raggiungevano il bell'impianto di Boissano.

Nelle cadette la Pellico conquistava un amaro secondo posto battuta in finale all'over-time da una fortunata Rapallo (23-22), mentre tra i cadetti la sorpresa veniva dalla Piaget che con grinta e cuore vinceva il proprio girone (Arma 22-17,Nervi 25-23 e Albenga 22-20) superando in una rocambolesca finale il forte Rapallo grazie alle magie sotto canestro di "Leo" Gaspani (23-18).

Nelle superiori si assisteva, dopo i gironi eliminatori, al doppio derby finale vinto dai sarzanesi sul Pacinotti nel maschile trascinato da un grande Davide Mezzani (26-23) mentre nel femminile le brave Rossella Gioan e Diletta Mangano non lasciavano scampo ai cugini (24-16).



Pellico cadette: Nina Candelori,Martina Guzzoni,Yennifer Lopez,Cecilia Moscatelli all. Silvia Bruni

Pellico cadetti: Pietro Lobina,Davide Moraci,Tommaso Olivieri,Suvad Osmanovic all. Brunella Medugno

Isa 1 Piaget: Leonardo Gaspani,Niccolò Giangregorio,Pena Angel,Mario Brunetto all. Pier Giorgio Baudinelli

Pacinotti allieve: Rossella Gioan,Diletta Mangano,Francesca Stella,Vittoria Strata all. Federica Pramaggiore

Pacinotti allievi: Pietro D'Imporzano,Filippo Cima,G.Marco Corradi,Mattia Bonanni all. Fabrizio Ranaldi

Parentucelli allieve:Alice Barsanti,Giulia Cacopardo,Rebecca Demi,Eva Leovino all. Alessandra Merli

Parentucelli allievi: Davide Mezzani,Matteo Sacchelli,Marco Albanesi,Matteo Vento all. Silvia Cabano

Alla fase nazionale prevista a maggio gli allievi/e andranno a Treviso, più sfortunati i cadetti che dovranno accontentarsi di Marina di Massa.