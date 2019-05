Studenti spezzini di scena a Massa

La Spezia - Si sono svolti a Massa, la scorsa settimana, i campionati studenteschi nazionali per le categorie cadetti/e (scuole medie) riguardanti sette discipline quali volley (3x3), basket (3x3), rugby (7x7), campestre, vela, canottaggio e ultimate frisbee. Venti le regioni, con oltre mille alunni, a contendersi i titoli nazionali e per la comitiva ligure, arrivata in treno, erano presenti per la nostra città l'Isa 1 Piaget e l'Isa 4 Pellico/Mazzini rispettivamente nel basket e nella campestre entrambe maschili. In quest'ultima disputata al Cinquale su uno sviluppo di 2 km con al via ben 108 alunni buon 31° posto per Niccolò Ghetti (tempo 6.43) discreti gli altri alunni di p.zza Verdi con Mattia Piccioli (63°) e Andrea Rosati (76°).



Nel basket gli alunni Nicolò Giangregorio, Pena Ortiz Angel Josè, Mario Brunetto e Pena Ortiz Josè Angel trovavano un destino beffardo infatti nel girone eliminatorio dopo la vittoria inziale controValle d'Aosta, perdevano col Veneto (vincitore dei giochi) Brunetto per infortunio e Angel proseguiva menomato causa traumi contro parete per problemi all'impianto. Ciò induceva gli organizzatori a cautelarsi dirottando in altro impianto le altre partite del girone ma per i ragazzi del professor Pier Giorgio Baudinelli ormai la frittata era fatta tanto che la menomata Piaget oltre a perdere i restanti incontri si vedeva costretta a defezionar, e causa infortuni, le restanti partite nel girone 13° - 16° posto. Davvero una beffa. Nella spedizione ligure un solo podio quello di Varazze con l'argento nella vela beffati da una scuola del lago di Garda.