Studenteschi provinciali di calcio a 5, duecento ragazzi in campo

La Spezia - Pellico per le cadette, Sarzana per i cadetti, Parentucelli per gli allievi e Fossati per allieve. Questo il responso del campo riguardo la fase provinciale di calcio a 5 svoltasi nell'attrezzato impianto della Pianta 310 con la coordinazione logistica della referente Miur Giovanna Agnolucci e il supporto dei delegati Figc Pier Giorgio Baudinelli e Massimo Borgetti.

Tante le squadre partecipanti in particolare nel settore femminile dove ormai l'ondata lunga delle presenze si è fatta sentire anche alle superiori. Con incontri contraddistinti da buona tecnica e grande fair-play oltre duecento ragazzi/e si sono contesi il titolo di campione provinciale.

Per la categoria cadetti (2-3 media) dopo una lunga fase eliminatoria vince il triangolare finale l'Isa 13 Poggi Carducci Sarzana, secondo 'Isa 1 Piaget e terzo l'Isa 21 Follo. Sarzana - Follo 5-4, Piaget - Follo 4-0, Sarzana - Piaget 7-3.

Per le cadette vittoria alla Pellico su Follo e Piaget con incontri di grande agonismo e buona tecnica.

Per le allieve vince il tringolare finale il Fossati sull'Itis Capellini e Alberghiero Casini ( Iti -Casini 6-2, Fossati - Casini 9-3, Fossati-Itis 8-6)

Negli allievi il Parentucelli prevale in una emozionante finale sul Itis capellini (8-7) mentre il bronzo va al Fossati Da Passano vittorioso sul Liceo Mazzini (9-7).

Al termine della manifestazione dove è intervenuto il delegato Coni prof. Augusto Franchetti una ricca premiazione con medaglie per tutti e ringraziamenti agli insegnanti di motoria, alla Pubblica Assistenza e agli arbitri dell'Aia spezzina presieduta da Maurizio Bello.