Studenteschi di volley, tutti i vincitori

La Spezia - Si sono conclusi con una buona partecipazione di istituti e un alto tasso tecnico gli studenteschi di volley allestiti con ottima regia organizzativa dalla coordinatrice del Miur la docente Giovanna Agnolucci in collaborazione con i colleghi di ed. motoria Manrico Benevelli e Pier Giorgio Baudinelli.

Nella categoria cadette eliminate nei gironi di qualificazione la Isa 5 Frank,Isa 21 Follo, Isa 13 Sarzana,Isa 2 Due Giugno, Isa 1 Piaget il titolo andava alla Isa 4 Pellico/ Mazzini che superava in finale al Palavela di S.Stefano l'Isa 7 Fontana/Formentini per 2-0 ( 25-15, 25-18).

Nei cadetti bis per l'Isa 4 che aveva la meglio in una emozionante finale sul Isa 21 Follo per 2-1 (25-7, 20-25, 25 -17).

Nella categoria allievi successo del Capellini/Sauro sul Liceo Pacinotti per 2-0 (25-22, 25-22) con il Fossati il Costa il Casini, il Mazzini e il Chiodo eliminati nel girone di qualificazione.

Emozioni anche nella finale allieve dove il Pacinotti aveva la meglio sul Fossati per 2 set a 0 col parziale di 25-10 e 28-26. Nelle qualificazioni eliminate il Costa, il Capellini, Il Casini e il Parentucelli.

Arbitri degli incontri i fischietti federali Donato Sabato, Desiree D'Arcangelo e Luca Piromalli.

Le finali delle secondarie di secondo grado si sono svolte alla palestra del liceo Mazzini

Ecco i nominativi delle campionesse provinciali del Pacinotti : Ginevra Anghileri,Gaia Bado, Elisa Busoni, Rachele Campigli, Vittoria Crestini, Sofia Iani, Lucia Maggi, Agnese Michi, Matilde Panciroli, Valentina Stretti, Giada Serradori e Ginevra Tempo. Docenti Federico Branca e Federica Pramaggiore.

I vincitori del Capellini: Gabriele Argellati, Lorenzo Cantini, Cristian Cerretti, Alessandro Conti, Simone Dell'Osso,Edoardo Ferrari, Samuele Leo, Mattia Passaretta, Mattoe Ramundo, Gabriele Righetti, Raffaele Scicchitano,,Alessandro Tumminelli, Valerio Vanacore e Marco Zaccaria. Docenti Michele Bifulco e Massimo Baudone.

I regionali si disputeranno alla Spezia nel mese di maggio.