Studenteschi di basket 3x3, Parentucelli terzo a Treviso

La Spezia - Bella esperienza con lusinghieri risultati per le scuole spezzine che hanno rappresentato la Liguria a Treviso ai campionati nazionali studenteschi di basket 3x3 categoria allievi (triennio superiori). Terzo posto per gli allievi del Parentucelli e sesto per le pari età del Pacinotti a dimostrazione di come il movimento locale della palla a spicchi sia di grande qualità. Riguardo alle liceali ottimo inizio di manifestazione con i successi su Lazio (21-17), Friuli (17-13), Lombardia (21-18) e Valle d'Aosta (21-13) ma nella seconda fase un infortunio alla forte Gioan contribuiva alle sconfitte con Veneto (17-21) e Puglia (16-19) mentre il successo sull'Emilia (21-19) le collocava al sesto posto con vittoria finale per il forte Veneto.



Partivano forte anche gli allievi con le vittorie su Marche (21-17), Umbria (17-12) e Valle d'Aosta (21-10) sconfitti solo da Veneto (19-21). Nel girone finale successi su Trentino (21-18), Toscana (19-13) e Friuli (21-16) che facevano volare i "rossi" in semifinale persa con le Marche (17-21) e terzo posto pari merito con Piemonte, vittoria finale all'Emilia Romagna. Per le allieve erano presenti Rossella Gioan, Diletta Mangano, Stella Francesca e Vittoria Strata, accompagnatore prof. Fabrizio Ranaldi. Allievi con Matteo Sacchelli, Davide Mezzani, Matteo Vento e Marco Albanesi, docente Alessandra Merli.