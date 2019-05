Studenteschi di atletica, i risultati

La Spezia - Sono Isa 1 Piaget, Isa 13 Sarzana per i cadetti, Isa 19 Riccò del Golfo e Isa 20 Ceparana per le cadette e Liceo Pacinotti e Capellini-Sauro per gli allievi e Parentucelli-Arzelà e Pacinotti per le allieve le vincitrici della fase provinciale di atletica leggera svoltasi,con un meteo invernale, nel funzionale impianto sportivo "Montagna".

Gli stessi istituti saranno protagonisti della fase regionale mercoledì 15 c.m. sempre nell'impianto di via dei Pioppi.

Molto pubblico e molti atleti nella due giorni di atletica che ha contraddistinto la fase provinciale con risultati di ottimo livello e gare di grande emotività.Da notare il ritorno alle gare delle medie della Val di vara grazie alla disponibilità dei genitori trasformatisi in tassisti. Ben 15 scuole per le secondarie di primo grado un vero record.

A coordinare il tutto la infaticabile referente dell'area motoria del Miur Giovanna Agnolucci con il supporto medico della Croce Rossa e del dott. Davide Battistella. Impeccabili i cronometristi e i giudici di gara e lodevole la collaborazione degli stessi insegnanti di ed.fisica.

Risultati allievi

110 Hs 1) Nebbia Nicolò (Liceo Costa) 18.90

100 m 1) Falanga Ludovico (Pacinotti) 11.06

1000m 1) Angelini Fiorenzo (Capellini) 2.46.5

Lungo 1) Fantozzi Matteo (Mazzini) 5.98

Peso 1) D'Imporzano Pietro (Pacinotti)10.76

Disco 1) Bullone Edoardo (Parentucelli)32.38

Alto 1) Andreani Daniele (Pacinotti) 1.63

400m 1) Brioli Cesare (Pacinotti) 53.2

Risultati allieve

110 Hs 1) Gravil Sovrana (Cardarelli) 16.10

100m 1) Cozzani Valeria (Pacinotti) 12.70

1000m 1) Rebecchi Nina (Costa) 3.34.5

Lungo 1) Teodini Alice (Fossati) 4,92

Peso 1) Oneto Gaia (Costa) 9.01

Disco 1) Madrignani Moira (28.35)

Alto 1) Bollentini Tea (Pacinotti) 1,51

400m 1) Panettieri Emma (Costa) 1.02.7



Risultati Cadetti

80 Hs 1) Soggia Marco (Fontana) 14.2

80 m 1) Giampieri Mattia (Piaget) 10.2

vortex 1) Soldani Giovanni (Pellico) 65.33 m

Alto 1) Castiglione Diego (Portovenere) 1.45

lungo 1) Diana Leonardo (S.Stefano) 4.60

1000m 1) Salvetti Giacomo (Lerici) 3.14.3

peso 1) Bernardin iPietro (Sarzana) 10.45

4x100 1) Wilson,Capasso,Pena,Giampieri (Piaget) 53.2



Risultati Cadette

80 Hs 1) Ciuffardi Sonia (Riccò del Golfo) 16.0

80 m 1) Gritti Sofia (Frank) 11.1

vortex 1) Bagalà Giulia (Riccò del Golfo) 41.55

alto 1) Bizzari Giulia ( Fontana) 1.50

lungo 1) Arioni Sofia ( Ceparana) 3.84

peso 1) Parrotta Ginevra (Riccò del Golfo) 7.04

1000m 1) Sgrò Gaia (Sarzana) 3.49

4x100 1) Fontana 59.8



classifiche

allievi 1) Pacinotti p. 13, Capellini p. 19 Cardarelli 26

allieve 1) Pacinotti p. 19, Parentucelli p.21, Costa p. 22

cadetti 1) Piaget p. 19, Sarzana p.23, Lerici p,27

cadette 1) Ricco del Golfo p.26, Ceparana 28, Lerici p.30