Stroppa alla vigilia: "Spezia ha dimostrato ottima idea di gioco anche in A"

La Spezia - “La partita con lo Spezia è determinante in caso di vittoria, dovremo concentrarci solo su questo”. Così Giovanni Stroppa alla vigilia della sfida in cui domani ritroverà la sua ex squadra in una sfida che metterà in palio punti importanti per la salvezza.

“Loro hanno dimostrato anche in questa categoria un'ottima idea di gioco – ha dichiarato l'allenatore del Crotone – e di poter stare dentro la zona salvezza. Noi siamo in ritardo, mi tengo le prestazioni compresa quella con il Napoli. Domani – ha aggiunto – mi aspetto la solita gara dello Spezia e mi auguro che il Crotone non commetta errori. Sono curioso di questo perché a livello caratteriale e di attenzione non possiamo e non dobbiamo sbagliare nulla. Mi auguro inoltre di giocare in undici contro undici, con il Napoli con un uomo in meno abbiamo perso le distanze”.

Per la trasferta di domani i calabresi dovranno rinunciare a Cigarini e Rispoli oltre allo squalificato Petriccione, mentre anche Benali sarà in forse. “Non conta chi gioca – ha ribadito Stroppa – ma il cuore, la determinazione e la cattiveria giusta”.