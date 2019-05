Stroppa: "Una finale. Marino è stato un punto di riferimento per me"

La Spezia - “Siamo un po' incerottati ma abbiamo ancora 24 ore. La conta la faccio domani mattina, cercando di recuperare chi è più stanco. Sarà una finale come lo sono state le ultime partite". Così Giovanni Stroppa prima della trasferta che potrebbe dare al suo Crotone la matematica salvezza in caso di risultato positivo. "Lo Spezia è una squadra eccezionale sotto tutti i punti di vista. E' costruita bene, ha un allenatore che io stimo moltissimo e che un po' di tempo fa avevo preso a riferimento perché ha un gioco preciso e allena molto bene. E' una partita veramente importante, dovremo essere bravi a tenere il campo. Per la prima volta abbiamo due risultati su tre per ottenere la salvezza, ma non andiamo a fare speculazioni".