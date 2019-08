Stroppa: "E' il solito Spezia forte, abbiamo degli accorgimenti"

La Spezia - "Lo Spezia a Cittadella ha fatto cose ottime e meritato la vittoria, ma ha anche rischiato di perdere come succede spesso in serie B. Ha valori importanti, la squadra è rimasta la stessa anche con il nuovo allenatore: sono propositivi, sanno palleggiare e ti possono mettere in difficoltà con giocatori sia fisici che di gamba. Niente di nuovo, con tutti gli accorgimenti per andare ad affrontarla". Giovanni Stroppa elogia lo Spezia e mette in guardia i suoi sulla forza degli aquilotti. Ma a ben vedere è lui ad avere una rosa da primissimi posti, impreziosita dall'arrivo di Maxi Lopez nelle ultime ore. Calciatore che al "Picco" non potrà esserci per via di una squalifica.

"Ma Vido è pronto per giocare, mi dispiace per Maxi Lopez perché quello che fa vedere negli allenamenti è impressionante nonostante non sia al meglio. Marrone viene a portare nuove opzioni. In panchina ho gente che può fare la differenza in qualsiasi momento. Ho fatto i complimenti a Mustacchio per come è entrato sabato scorso. Simi paga la preparazione fisica, è un po' indietro. Quando starà bene e quando starà bene Maxi Lopez e Vido mi verrà il mal di testa. E verrà il mal di testa agli avversari. Spero di mettere in condizione fisica tutti. Al 30 di settembre dico che Simi e Maxi Lopez potranno giocare assieme, come Vido e Simi o Vido e Lopez".