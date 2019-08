Stroppa: "Abbiamo fatto una partita di grande personalità

La Spezia - Dopo la vittoria ottenuta dal suo Crotone al "Picco" contro lo Spezia grazie alla doppietta del nigeriano Simy ecco il commento dell'allenatore rossoblu Giovanni Stroppa in sala stampa



"Noi volevamo fare una certa partita fin da subito, non riuscivamo a prendere le misure, ci siamo riusciti dopo 15' minuti. Il primo tempo poteva finire con qualche gol in più di vantaggio. Siamo stati dei polli sulla rete presa da Ricci F. Secondo tempo sembravamo in pieno dominio, poi abbiamo avuto una fase in cui andavamo sempre in difficoltà contro Ricci F. Dovevamo essere più incisivi negli ultimi metri. Li abbiamo limitati e per vari spezzoni di partita siamo stati padroni del campo. Su un campo difficile e con una squadra forte è sinonimo di grande qualità. All'inizio è stata dura con Ricci F. e Gyasi, poi abbiamo fatto una partita di presenza e determinazione. Sono contento per i ragazzi, arrivavamo da una prestazione positiva in cui abbiamo ottenuto un solo punto. Bene dare continuità. Complimenti anche a Cordaz che ha fatto una grande parata ad inizio partita su cui si poteva aprire un match diverso. Quando abbiamo rotto il fiato e preso il pallino del gioco abbiamo smesso di correre a vuoto. Questi risultati aiutano a far crescere l'autostima. Noi cerchiamo di giocare da dietro per essere più presenti sul campo, abbiamo fatto una partita di grande personalità. Contento di Vido, è un giocatore importante. Pian piano inseriremo anche Marrone che oggi ha debuttato a gara in corso. Mi auguro che entrambi recuperino la condizione."