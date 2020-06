Strade asfaltate post lockdown, i ciclisti amatoriali ringraziano

La Spezia - Una piacevole sorpresa per i ciclisti amatoriali ha portato il ritorno sulle strade dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia. In molte strade di competenza della Provincia, solitamente molto battute da chi cerca percorsi che mettano alla prova le gambe e appaghino con i panorami, l'asfalto è stato di recente rivisto così come la segnaletica orizzontale. "Ringraziamo chi ha pensato di sfruttare il momento per rendere un servizio che per noi significa soprattutto sicurezza", dicono dall'associazione sportiva dilettantistica Lorelì, coloro i quali portano il nome della Spezia e del Parco della Cinque Terre fino alle classiche del Nord. Con le limitazioni per il turismo "classico", quello ciclistico sta conoscendo un discreto boom in tutta Italia.