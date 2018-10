StraGenova nel Cuore, Carispezia per la città che vuole rialzarsi

Oggi la presentazione alla Spezia con gli aquilotti Vignali e Ricci.

La Spezia - Si chiama StraGenova del Cuore la gara podistica che domenica invaderà il centro del capoluogo ligure. Un'edizione straordinaria della corsa che servirà per raccogliere fondi a favore della città ferita e che vede Crédit Agricole - Carispezia come partner. Oggi per presentare l'iniziativa a Palazzo Biassa c'erano anche le giocatrici della Cestistica Spezzina e i due calciatori dello Spezia Calcio Luca Vignali e Matteo Ricci che hanno incontrato alcuni piccoli tifosi. Sorrisi, autografi e foto di rito insieme al direttore della cassa di risparmio spezzina Gianluca Borrelli



C'è stato modo di riparlare del successo di Livorno con Matteo Ricci. "Una partita che abbiamo preparato bene, sapevamo che era importante per noi e peri tifosi. L'abbiamo vinta in maniera convincente, siamo contenti e questo ci aiuterà a crescere ulteriormente. Il Pescara? Abbiamo visto la partita contro il Benevento e sappiamo che è difficilissimo da affrontare in questo momento. La mia condizione? Sto crescendo come tutta la squadra, grazie al mister e ai compagni per la fiducia. Oggi siamo contenti di essere qui a questa iniziativa, speriamo di regalare un sorriso alla gente", ha detto il centrocampista bianco. La presentazione di StraGenova nel Cuore sarà replicata domani Savona e dopodomani a Genova sempre all'interno delle filiali Crédit Agricole - Carispezia. All'appuntamento genovese parteciperanno giocatori di Genova e Sampdoria.



Per promuovere questo importante appuntamento, CA Carispezia mette a disposizione un conto corrente dedicato e senza spese finalizzato alla raccolta fondi (IBAN IT 09 I 06030 01494 0000 47242424 intestato “Raccolta fondi Stragenova del cuore”).