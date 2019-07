Store ufficiale chiuso, iniziati i lavori in Piazza del Bastione

La Spezia - Dopo la serrata delle store ufficiale, in Piazza del Bastione sono iniziati questa mattina i lavori per la costruzione del ristorante della catena spagnola E.vent, uno dei satelliti più recenti della galassia Gabriele Volpi, attraverso una società ad hoc, la Hi Food. Un'attività societariamente svincolata dallo Spezia Calcio ma che sorgerà adiacente allo store ufficiale, inglobandolo e creando un connubio fra cittadini, sportivi e turisti. Per il momento il negozio ufficiale rimane chiuso e i dipedenti attendono il loro destino: il club sta per lanciare l'e-commerce, mantiene il corner all'Ipercoop, e cerca un temporary shop per questi mesi di lavoro, condizionato appunto dal cantiere. Come si chiamerà? Le impalcature portano la scritta TEN, vedremo se sarà questo il nome prescelto. Di sicuro sarà punto ristoro che contemplerà la cucina iberica associando piatti del territorio così come accade negli altri punti vendita, a Barcellona come a Milano, a Recco come a Bologna. E così, accanto ad una paella valenciana si potranno degustare piatti cari alla tradizione, come ad esempio le acciughe o la farinata.