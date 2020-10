Stirpe ha convinto Angelozzi, costruirà un Frosinone da serie A

La Spezia - Guido Angelozzi è pronto per un altro progetto. La destinazione dell'architetto dello Spezia che ha conquistato la serie A non stupisce: il Frosinone di Maurizio Stirpe. Al patron ciociaro lo avvicina un'amicizia di lunga data oltre che la stima professionale, incrementata dal confronto durante i recenti play off che hanno premiato gli aquilotti il cui organico costava sensibilmente meno di quello dei gialloblu. Negli ultimi giorni Angelozzi ha rescisso il proprio accordo con lo Spezia, a cui era legato fino alla fine di questa stagione, e adesso è libero di ripartire dalla serie B.