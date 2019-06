Stichting Social Sport: "Nessuna offerta per la vendita dello Spezia"

Con uno stringato comunicato la proprietà del club di Via Melara puntualizza: "Il dottor Fiorani è del tutto estraneo a qualsiasi negoziazione".

La Spezia - "In merito alle notizie di stampa apparse in questi giorni, circa contatti in corso tra esponenti di vertice del gruppo Orlean Invest Holding Ltd, legali esterni e l'imprenditore sig. Colla finalizzati alla vendita dello Spezia Calcio, la Social Sport ne smentisce la fondatezza". La Stichting Social Sport abbandona il silenzio e decide di fare il punto su quanto scritto in questi giorni a proposito dell'interessamento del presidente dell'Albissola Calcio per un ingresso nella società di Via Melara. "Nessun mandato è stato affidato a società esterne per la vendita della società, così come nessuna offerta è pervenuta alla società Social Sport. In particolare, il dott. Fiorani, amministratore delegato del gruppo Orlean Invest Holding, nel cui perimetro non rientra la nostra società, è del tutto estraneo a qualsiasi negoziazione, così come, da sempre, alla gestione della società calcistica".