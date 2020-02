Stellone carica i suoi: "Dovranno temerci quando avremo la palla"

La Spezia - "Abbiamo avuto una settimana per preparare questa gara, giochiamo contro una squadra che è in un ottimo momento fisico e mentale ed è in fiducia. Lo Spezia gioca bene e ha un bravo allenatore, quindi sarà difficile ma allo stesso modo dovranno preoccuparsi loro quando noi avremo la palla. Sarà una partita aperta in cui l'Ascoli cercherà di dare il massimo. Credo che sarà una bella partita". Così Roberto Stellone prima della partenza dell'Ascoli per la Spezia. Domani la terza partita di un filotto di tre per gli aquilotti, che sfidano un gruppo che ha appena vissuto il cambio di allenatore.

"Tra giocare in casa e giocare fuori casa non deve cambiare il nostro atteggiamento. Farò ruotare tanti giocatori nelle prossime partite perché voglio vedere tutti all'opera. Domani prevedo quattro o cinque cambi che non sono bocciature per chi non sarà scelto. Devo poter osservare gli elementi che ho a disposizione e io ho poco tempo essendo arrivato da poco. Oggi ho le idee chiare solo su alcuni elementi. Padoin? E' una mezzala duttile e intelligente, quindi può fare anche il terzino. Domani faremo il 4-3-1-2 ma con caratteristiche che ci permettono di cambiare in corsa".