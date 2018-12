Stellone: "Spezia gioca bene ma in settimana ho visto squadra forte"

L'allenatore del Palermo: "Ha un ottimo allenatore e grandi individualità".

La Spezia - “Domani affronteremo una squadra che gioca bene e che in casa ha avuto difficoltà solo con il Pescara. Lo Spezia ha un ottimo allenatore e grandi individualità, sarà una partita difficile”. Così Roberto Stellone alla vigilia della trasferta del Picco dove domani il Palermo arriverà forte del primato in classifica ma anche alle prese con le tante assenze. Sotto questo aspetto l'allenatore dei rosanero nella conferenza stampa odierna ha già anticipato la formazione che scenderà in campo: Brignoli, Salvi, Bellusci, Rajkovic, Aleesami, Jajalo, Murawski, Falletti Trajkovski, Puscas e Moreo.



“Durante la settimana ho visto una squadra forte – ha sottolineato - in quest’ultimo periodo abbiamo ottenuto qualche pareggio in più ma nelle ultime dieci partite abbiamo fatto più punti di tutti. Capitano i periodi dove non ti riesce la zampata vincente ma alla fine i campionati si vincono anche per un punto o due. Ci interessa essere costanti. Domani lo Spezia giocherà per vincere perché troveremo sempre stadi e squadre che cercheranno di farci lo sgambetto”.