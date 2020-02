Stellone: “Due partite diverse, lo Spezia ha meritato la vittoria”

La Spezia - Parla di due partite diverse mister Roberto Stellone. Una prima e dopo l’espulsione di Troiano. “Sono situazioni che possono capitare - dice in conferenza il tecnico - Bisogna stare attenti a non fare falli, ma sono cose che possono succedere. Nel primo tempo abbiamo concesso poco, siamo andati in vantaggio e abbiamo creato un altro paio di occasioni. L’espulsione ha creato un qualcosa di diverso e inatteso. Era nell’aria dopo che siamo rimasti in dieci. Lo Spezia ha creato più occasioni e ha meritato di vincerla”.

Per i marchigiani il nuovo corso è iniziato con un solo punto. “Dobbiamo migliorare sotto tanti aspetti. Ho visto miglioramento il gioco, poi però non abbiamo retto la pressione una volta in dieci. Dobbiamo fare passi avanti anche a livello fisico”. Sugli aquilotti, solo complimenti. “Lo Spezia è in salute, vive di entusiasmo per le cinque vittorie in classifica e lo vedo messo bene per la corsa al secondo posto”.