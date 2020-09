Stelle nello Sport, Spezia premiato

La Spezia - Al Galà di Stelle nello Sport, rassegna genovese dedicata alla raccolta fondi per la Gigi Ghirotti Onlus e alla campagna online su www.gfoundme.com/GigiGhirotti, lo Spezia Calcio è stato ancora una volta grande protagonista. Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha infatti premiato la società di via Melara a seguito della storica promozione in Serie A, in vista di un campionato che vedrà per la prima volta la partecipazione di tre squadre liguri, un vanto per lo sport locale. A ritirare il premio in rappresentanza del club bianco, Giovanni Invernizzi, responsabile del Settore Giovanile aquilotto e tra i massimi esponenti del calcio ligure.