Stefano Okaka il giramondo, alla fine si è fermato a Udine

La Spezia - Italia, Belgio, Inghilterra e di nuovo Italia. Dopo l'annata allo Spezia, la carriera di Stefano Okaka ha toccato anche brevemente la maglia azzurra della Nazionale prima di portarlo a Udine. Domani sera si gioca una maglia da titolare con Nestorovski da ex della partita. Otto reti per lui l'anno scorso in Friuli, ne segnò 7 in quell'anno balordo di serie B 13/14 con tre allenatori: Serena, Atzori e poi Cagni. Arrivava in prestito dal Parma, colpo a sorpresa di Nelso Ricci che aveva portato un calciatore che allora era ancora considerata una futura stella. Forse lui quel ritorno in cadetteria lo aveva vissuto un po' come una penitenza, lasciato partire da Donadoni dopo una mezza stagione in cui comunque aveva trovato continuità. Diede il meglio da centravanti, con tre reti in una settimana ad aprile fu fondamentale per portare a casa la salvezza in una stagione che era nata con altri auspici.