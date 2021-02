Stefano Mei presidente, Peracchini e Brogi: "Un orgoglio per la città"

La Spezia - "Che un nostro concittadino abbia raggiunto un così importante e prestigioso incarico riempie di orgoglio tutta la nostra città e la nostra provincia". A Stefano Mei, neo presidente FIDAL, arrivano le congratulazioni delle istituzioni cittadine. Così si esprime il sindaco Pierluigi Peracchini, seguito dall'assessore allo sport Lorenzo Brogi: "Non posso che essere orgoglioso del fatto che proprio Stefano sarà alla guida, per i prossimi anni, dell’atletica italiana, il suo sforzo, il suo impegno costante a livello locale sono stati fondamentali in questi anni per l’atletica cittadina. Le sue capacità al servizio dell’atletica nazionale porteranno benefici immensi al settore e lustro alla nostra nazione".