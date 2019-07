Stefano Chisoli torna presidente, cda ristretto a sole tre persone

La Spezia - Lo Spezia Calcio copre un vuoto di potere evidente che durava ormai da quasi sei mesi. Stefano Chisoli torna ad assumere la presidenza del club dopo l'inibizione che lo aveva colpito nel febbraio scorso a seguito dell'inchiesta della magistratura civile in merito all'arrivo in Italia di alcuni calciatori nigeriani. Il commercialista torna in sella ritrovando Andrea Corradino come vicepresidente ma non Luigi Micheli nel ruolo di amministratore delegato. Alla base di questa piramide ora c'è dunque Guido Angelozzi da direttore generale.

Esce poi molto rimodellato il consiglio di amministrazione, che sarà composto da tre figure: Giancarlo Coari, Francesco Cuttica e Nicolò Peri. Escono di scena Arnaldo Faita, Jacopo Maria Ferri, Pier Luca Delucchi, Nicola De Mastri, Cristiano Ghirlanda, Stefano Mei, Maurizio Felugo, Aldo Sammartano e Roberto Zangani. Tutti erano in carica dal 2017 e poi confermati nel 2018. "Un sincero ringraziamento da parte della Proprietà va ai consiglieri uscenti per la serietà, la professionalità e la diligenza con cui hanno portato avanti l’incarico a loro affidato".