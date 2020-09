La Spezia - L'Udinese, che stasera ospiterà lo Spezia al Friuli, non ha calciato alcun rigore nello scorso campionato di serie A. I bianconeri friuliani non si vedono concedere un penalty in massima serie dal 17 aprile 2019, fallito da De Paul in Lazio-Udinese, finita 2-0. Da allora sono passate 44 partite.