Stasera sfida tra neopromosse per chiudere il turno di serie B

La Spezia - Si chiuderà stasera alle 21 all’Arena Garibaldi Anconetani il 14° turno della Serie BKT con il posticipo tra Pisa e Pordenone. I neroverdi vanno a caccia di punti per candidarsi al ruolo di prima inseguitrice del Benevento e staccare Cittadella, Crotone e Perugia al secondo posto in classifica. Non sarà dello stesso avviso il Pisa che invece cerca la terza vittoria di fila in casa per avvicinarsi alla zona playoff.

In Toscana un solo precedente ufficiale tra le due squadre, con vittoria dei padroni di casa per 3-0 nei playoff di C 2015/16. Il Pisa è la squadra che perde il maggior numero di punti nelle riprese rispetto ai risultati del 45’: -7 ma di contro i nerazzurri sono scatenati nei 15’ finali di primo tempo: 6 i gol toscani (come l’Ascoli) dal 31’ al 45’ inclusi recuperi. Questa è anche la sfida fra le due cooperative del gol nella Serie BKT 2019/20: 11 marcatori diversi per toscani e friulani.