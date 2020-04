Stasera scende in campo lo Spezia, ma su una console

La Spezia - Tutto pronto per il via al campionato BeSports, che prenderà il via il 9 aprile e si concluderà il 21 maggio dopo 38 giornate online, prima dei playoff, ed al quale prenderanno parte 40 giocatori, trenta qualificati più 10 pro-player già al servizio di altrettanti club della Serie BKT. Il torneo eSports verrà giocato su Pes 2020, licenziatario esclusivo dei diritti della Serie BKT nel mondo dei videogiochi per la stagione 19/20 e sarà organizzato e gestito da A.C.M.E e da MKERS, società rispettivamente esperte nell’organizzazione di eventi e nelle attività del settore eSport. A difendere i colori dello Spezia Calcio, lo spezzino Christian Damelli aka "KRIS_DAM_DAMELLI", pro-player scelto direttamente dal Club, e Carlo Di Rienzo aka "SUPER_ILO_", nativo di Macerata Campania"E' un onore per me rappresentare la mia città e la mia squadra del cuore, pertanto l'obiettivo è quello di fare il meglio possibile e di centrare la qualificazione ai playoff, arrivando così a giocarci il titolo", le parole di Christian Damelli, "Non è per me la prima esperienza in un torneo così competitivo, in passato ho alzato i trofeo della VI e VII stagione delle ESL Pro Series, oltre a vari tornei Pes League, ma questa volta c'è la maglia delle Aquile a fornire un'ulteriore motivazione per far bene e non vedo l'ora di iniziare".

Parola poi a Carlo Di Rienzo: "Gioco a Pes da quando avevo sei anni e oggi la mia grande passione mi ha portato a poter avere questa splendida occasione e per me è davvero motivo di grande soddisfazione poter difendere i colori dello Spezia Calcio. In passato ho partecipato a diversi tornei e quest'anno sono arrivato ad un soffio dalla qualificazione nella nazionale italiana, perdendo in semifinale contro il vincitore del torneo. Il campionato sarà molto competitivo, ma faremo di tutto per chiudere la regular season tra le prime otto qualificate, in modo da poter così accedere alla fase successiva che si svolgerà live e onestamente giocare un torneo dal vivo sarebbe davvero emozionante. Sono pronto"., qualificatosi attraverso la durissima selezione tenutasi tra il 29 febbraio e il 29 marzo.