Stasera l'esordio del Pordenone di Ciurria in serie B

La Spezia - Dopo i successi di Empoli e Perugia, anche il Frosinone cerca i 3 punti per partire nel migliore dei modi nella Serie BKT 2019/2020. Impegno tutt’altro che semplice però quello dei ragazzi di Nesta che dovranno vedersela contro la matricola Pordenone, alla prima storica partecipazione in B e piena di entusiasmo oltre che di qualità. Tesser, da allenatore esperto, ha preparato il match per tenere testa ad una delle corazzate della categoria e proverà a fare bella figura nella gara d’esordio.



Neroverdi che dovrebbero scendere in campo con il 4-3-1-2 con Chiaretti a supporto di Monachello e Strizzolo. Dietro Camporese e Vogliacco centrali con Semenzato e De Agostini sulle corsie laterali.



Schieramento speculare per i giallazzurri che potrebbero schierare Paganini, Maiello e Gori in mediana e Ciano dietro Trotta e Citro.