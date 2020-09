Stasera in campo le finali del 45esimo torneo "Locanda Alinò"

La Spezia - Sarà GranFrutta Sarzana - Moto Masini la finale di stasera della 45^edizione del torneo calcistico a sette over 45 intitolato "Locanda Alinò" programmato dal professor Baudinelli e con in palio l'ambito trofeo dell'Incisoria Pallone offerto dai fratelli Ciro e Beppe del locale di Via del Molo.



Nell'ultimo emozionante turno della fase finale succede di tutto. Nel primo match netta vittoria della forte Nonsolotabacchi (6-1) di Massimo Venturini sulla Studio Tavilla dell'inossidabile dott. Rinaldo (classe 1955) mentre l'Officina Moto Masini dei fratelli Max e Mario con una gara perfetta superava nel finale la favorita Granfrutta di Mauro Baldassini (6-2) portando il responso alla differenza reti della classifica avulsa e qui la beffa per i gialli di Venturini che dovranno accontentarsi della finalina per il terzo posto.

Granfrutta 6 p. (+3), Masini 6 p. (0), Nonsolotabacchi 6 p. (-3) Tavilla 0 p.

Eliminate nei preliminari Tipografia Pse, Casoni Caldaie, Autocarrozzeria La Pianta, Baldini Elettrodomestici, ristorante da Sandro e Salumificio Pignone.

Stasera quindi alle 20.00 Tavilla-Nonsolotabacchi per 3° posto a seguire Granfrutta-Masini per il titolo.



Per le classifiche speciali goleador (Pinseria Bella Napoli) Lombardi, regista (Frantoio Lucchi Guastalli) Moscoloni, miglior portiere (Ass.ne Generali) Porrini, gol più bello (Ottica Damiani) D'Ascoli, fair play (ristorante Pin Bon) Masini, coppa disciplina (La Pia Centenaria) NonsoloT, miglior "giovane" (Cantine Lunae Bosoni) Tavilla.



A conclusione delle gare seguirà la ricca premiazione.