Stasera in campo il Frosinone contro il Cosenza di Pillon

La Spezia - La sesta giornata di ritorno della Serie BKT comincia stasera con l’anticipo tra Cosenza e Frosinone, un testacoda importante per entrambe che cercano conferme dopo i successi ottenuti nello scorso turno. I ciociari vogliono confermarsi al secondo posto e respingere un eventuale attacco di Spezia, impegnato a Trapani, e Crotone, in scena allo Scida con il Pescara, mentre i calabresi hanno bisogno di punti per non staccarsi dalla zona salvezza. Proprio in coda è vera e propria bagarre: la Cremonese va ad Ascoli dopo il netto successo proprio sui siciliani, il Livorno è chiamato a far bene all’Arechi, in casa della Salernitana. La capolista Benevento invece se la vedrà con la Virtus Entella a Chiavari. Per il Cittadella c’è la Juve Stabia.E’ scontro salvezza anche quello tra Pisa e Venezia con i lagunari che cercano il sorpasso ai nerazzurri, possibile in caso di vittoria. 2 punti separano in classifica anche Pordenone e ChievoVerona con i clivensi che provano a mettere il fiato sul collo ai neroverdi. Infine il posticipo del lunedì tra Perugia ed Empoli.