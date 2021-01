Stasera c'è Napoli-Spezia, partenopei campioni in carica e macchina da gol

La Spezia - Il Napoli, ultimo vincitore della Coppa Italia la scorsa estate nella finale contro la Juventus, segna in casa da 10 partite consecutive quando si tratta di coppa nazionale: totale di 18 marcature azzurre. L'ultimo stop datato 19 gennaio 2016, quando l'Inter vinse all'allora stadio "San Paolo" 2-0. Dal canto suo lo Spezia non lesina gol agli avversari nelle gare fuori casa: solo a Torino, nello 0-0 dello scorso 16 gennaio in campionato, la formazione ligure non ha segnato, considerando le ultime 11 trasferte ufficiali della squadra di Italiano; nelle altre 10 i gol spezzini sono stati 23 le reti liguri, dando come risultato ufficiale lo 0-3 di Roma-Spezia, in coppa Italia.