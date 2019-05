Stasera c'è Cittadella-Benevento per le semifinali playoff

La Spezia - Partiranno questa sera alle ore 21, allo stadio Tombolato, le semifinali dei playoff della Serie BKT. Il Cittadella, dopo il successo del Picco contro lo Spezia, se la vedrà contro il Benevento.



Sarà dunque la sfida tra due dei migliori bomber del campionato e, in particolare, del 2019. Moncini ha realizzato 14 gol in 18 partite (contando i playoff) mentre Coda, nell’anno solare, ne ha siglato uno in meno ma in campionato è arrivato a quota 21. Ma più in generale sarà la sfida tra due squadre che fanno del collettivo il loro punto di forza. Bucchi e Venturato hanno creato due gruppi solidi e capaci di giocare un calcio bello e propositivo. Ecco perchè sarà difficile pensare ad un Benevento, forte del miglior posizionamento in classifica, capace di puntare al doppio pareggio.