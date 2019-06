Stasera all’Arechi il primo atto dei playout

La Spezia - Dopo la promozione dell’Hellas Verona, per la Serie BKT 2018/2019 è rimasto un ultimo verdetto da emettere con la 4a squadra retrocessa in Lega Pro dopo Foggia, Padova e Carpi. A sfidarsi stasera alle 20.45 all’Arechi nel primo atto dei playout saranno la Salernitana e il Venezia con i veneti favoriti dal miglior piazzamento in classifica che potrebbero essere salvi anche in caso di parità al termine dei 180'.



Menichini punta sul 4-3-3 con il tridente Jallow-Djuric-Anderson per scardinare la difesa arancioneroverde mentre in difesa Pucino e Lopez saranno gli esterni, Migliorini e Mantovani i centrali. Panchina per Calaiò e Rosina che però sono pronti a subentrare a gara in corso.



Per quanto riguarda Cosmi schieramento speculare, con St Clair e Lombardi a supporto dell’ex Bocalon. Indisponibili Di Mariano e Citro, dietro ancora spazio per Zampano a destra mentre a centrocampo Bentivoglio è in vantaggio su Segre.



Anche in questo doppio confronto ci sarà il Var a supporto dell’arbitro Di Paolo.