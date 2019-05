Stasera Verona-Pescara completa l'andata delle semifinali

La Spezia - Dopo la vittoria in rimonta del Benevento a Cittadella, al via la seconda semifinale d’andata dei playoff della Serie BKT, sempre in Veneto, con l’Hellas Verona che ospita il Pescara. Dopo la vittoria ai supplementari sul Perugia, la squadra di Aglietti si ritrova in campo per sfidare i biancazzurri, arrivati al 4° posto in classifica e dunque in vantaggio in caso di parità nei 180 minuti.

Proprio per questo motivo il tecnico scaligero sta preparando un match improntato sulla grinta e sull’attenzione. Dello stesso avviso Bepi Pillon che ha ricordato in settimana come la sua squadra non si mette a fare calcoli, quindi c’è da aspettarsi un match equilibrato e divertente.