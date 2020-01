Stasera Empoli-Chievo inaugura il turno di serie B

La Spezia - La seconda giornata di ritorno della Serie BKT vedrà l’insidia Cittadella per il Benevento che va al Tombolato per riprendere la marcia spedita verso la vittoria del campionato e respingere così gli attacchi delle inseguitrici. La prima tra queste è il Pordenone che a Udine riceverà il Pescara del neoallenatore Legrottaglie. A proposito di cambi in panchina, Rastelli dopo il ritorno alla guida della Cremonese cerca i 3 punti in casa della Virtus Entella mentre Cosmi vuole la prima vittoria alla guida del Perugia in questa stagione nel posticipo contro il Livorno, con il quale ancora Tramezzani non ha trovato il successo nonostante ci sia andato molto vicino sabato scorso. Ad aprire il turno c’è l’anticipo di lusso tra Empoli e ChievoVerona. Il Crotone vuole provare a tornare in zona promozione diretta nel match interno contro lo Spezia mentre l’altra calabrese, il Cosenza, va a far visita alla Salernitana. Sfida tra neopromosse all’Arena Garibaldi dove arriva la Juve Stabia a sfidare il Pisa. Trasferta al Penzo per il Trapani, rinvigorito dal successo sull’Ascoli che, invece, riceve il Frosinone.